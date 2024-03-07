Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 52χρονος που απολογήθηκε στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης κατηγορούμενος για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος της 39χρονης πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος έστειλε φωτογραφίες και βίντεο ερωτικού περιεχομένου στον εν διαστάσει σύζυγο της γυναίκας, ενώ άφησε και φάκελο με φωτογραφίες ανάλογου περιεχομένου έξω από το διαμέρισμά της. Κατά την ίδια δικογραφία, ο ίδιος φέρεται να «ανέβασε» στον προσωπικό του λογαριασμού στο Facebook φωτογραφίες της 39χρονης με τον 11χρονο γιο της, ενώ απειλούσε τη γυναίκα ότι θα δημοσιεύσει νέες φωτογραφίες.

Απολογούμενος, ο 52χρονος αρνήθηκε κάποιες πράξεις που τού καταλογίζονται, ενώ ορισμένες άλλες τις αποδέχθηκε.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής, ενώ μέχρι τη δίκη δεν επιτρέπεται να προσεγγίσει την 39χρονη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

