Εκπαιδευτήρια Δούκα: Ημερίδα για την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας

Η βία στον ψηφιακό κόσμο, ο σχολικός εκφοβισμός, η σχέση της οικογένειας και του σχολείου, τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρόληψης ο θεσμός της σχολικής διαμεσολάβησης, αλλά και οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες σημαντικών φορέων και Ιδρυμάτων θα τεθούν στο τραπέζι της εκπαιδευτικής ημερίδας που διοργανώνεται στις 9 Μαρτίου με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και ειδικώ και είναι ανοιχτή για γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της βίας στα σχολεία, διοργανώνεται στο Αμφιθέατρο ΔΑΪΣ (Μεσογείων 151, Μαρούσι) των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, στις 9 Μαρτίου από τις 9.30 έως τις 15.15 εκπαιδευτική Ημερίδα με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων όπως ο ολυμπιονίκης Νίκος Κακλαμανάκης, ο διεθνής καλαθοσφαιριστής Παναγιώτης Βασιλόπουλος, οι πανεπιστημιακοί Γιάννης Πανούσης και Θεόδωρος Θάνος, οι επικεφαλής των ΜΚΟ Χαμόγελο του Παιδιού και Ελίζα, η υφυπουγός Παιδείας Ζέττα Μακρή και πολλοί άλλοι.

Περισσότερες πληροφορίες για τους ομιλητές, το πρόγραμμα και για τις δηλώσεις συμμετοχής εδώ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.