Ο Δήμος Γλυφάδας θέλοντας να τιμήσει την παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας γιορτάζει τον Μήνα της Γυναίκας.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Κοινότητας, διοργανώνει σειρά δράσεων σε ένδειξη σεβασμού και θαυμασμού στον αγώνα των γυναικών για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους στην ελευθερία του λόγου και την ισότητα των φύλων.

Ο Μήνας Γυναίκας πραγματοποιείται σε κλίμα εορτασμού και ενδυνάμωσης του γυναικείου ρόλου. Θα περιλαμβάνει εξατομικευμένες δράσεις συμβουλευτικού, υποστηρικτικού, ενημερωτικού - εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου, κατά τις οποίες όλες οι γυναίκες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για σύγχρονα καίρια ζητήματα.

Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαρτίου, στο «Δρόμο των Ποιητών» (πεζόδρομος Γρ. Λαμπράκη, στο τμήμα πάνω από τη Μεταξά). Από τις 12 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με τους μαθητές του Κέντρου Τέχνης Michelangelo, Έκθεση ζωγραφικής με θέμα τη Γυναίκα.

Πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό δρώμενο με έργα αφιερωμένα στην έννοια της Γυναίκας και στην ιστορικά συμβολική σημασία της ημέρας σχετικά με τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων για ισότητα στην εργασία. Κείμενα που θα συνοδεύουν το κάθε έργο θα καθοδηγούν τους περαστικούς και τους επισκέπτες σε μια ιστορική αναδρομή της γυναικείας χειραφέτησης μέσα στο χρόνο και θα εμπνέουν την ιδέα της γυναικείας αλληλεγγύης σε ένα κλίμα ενότητας και δημιουργικότητας.

Την ίδια ημέρα (Παρασκευή 8 Μαρτίου) καθώς και την Τετάρτη 13 Μαρτίου: Δωρεάν περιποίηση μαλλιών στις κυρίες των ΚΑΠΗ. Δύο ημέρες αφιερωμένες στην προσωπική φροντίδα και περιποίηση μαλλιών για όλες τις κυρίες των ΚΑΠΗ σε συνεργασία με την επαγγελματική ομάδα της σχολής EΠAΣ ΔYΠA OAEΔ Kαλαμακίου.

Δευτέρα 11 Μαρτίου: Δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις (Μαστογραφία ή Τεστ ΠΑΠ) για τις ωφελούμενες κυρίες των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Γλυφάδας σε συνεργασία με τα Διαγνωστικά Κέντρα: ALPHA PROLIPSIS, Biocare Ιατρικό Κέντρο Γλυφάδας, ΙΑΤΡΟΓΝΩΣΙΣ, Mediterraneo Hospital, ΟΜΙΛΟΣ MediOne, ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ (ΠLATON ΔΙΑGNOSIS) και HealthSpot BY HHG.

Τετάρτη 20 Μαρτίου: Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα: «Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά Δικαιώματα της Γυναίκας», σε συνεργασία με τη ΧΕΝ Ελλάδος.Το δωρεάν εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Γλυφάδας (Άλσους 15, ισόγειο) και ώρα 9:00 - 13:30. Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των γυναικών για θέματα όπως:

- Η σεξουαλική - αναπαραγωγική υγεία και οι παράγοντες που την επηρεάζουν

- Τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, πότε αυτά παραβιάζονται και πώς σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα, τη συναίνεση, την αντισύλληψη, την άμβλωση και την γυναικολογική -μαιευτική βία Υπηρεσίες και φορείς όπου μπορούν να απευθύνονται οι γυναίκες

- Τρίτη 26 Μαρτίου: Ομάδες Ενδυνάμωσης Γυναικών: «Διαχείριση πολλαπλών ρόλων και αυτοφροντίδα». Ομάδες Ενδυνάμωσης Βιωματικού Χαρακτήρα σχετικά με την ψυχολογική υποστήριξη των γυναικών στη διαχείριση των πολλαπλών κοινωνικών τους ρόλων. Οι ομάδες θα πραγματοποιηθούν σε ένα βιωματικό κύκλο 5 ομαδικών συνεδριών.

Σάββατο 30 Μαρτίου: Workshop ευεξίας: «Φροντίζω το σώμα μου μέσα από την Κίνηση». Η ενίσχυση της ένταξης της κίνησης και της άσκησης στη ζωή μας για την ενδυνάμωση της σωματικής και ψυχικής υγείας. Μέσα από αυτό το workshop δίνεται η ευκαιρία στις σύγχρονες γυναίκες να υιοθετήσουν θετικές και υγιείς συνήθειες. Η καλή σωματική και ψυχική κατάσταση είναι δύο έννοιες αλληλένδετες και άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους και η κατάλληλη ισορροπία είναι το κλειδί για το πολυπόθητο «ευ ζην». Η δράση θα γίνει σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, συμμετοχή και πληροφορίες για τις παραπάνω δράσεις, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γλυφάδας: 210 9647021 (εσωτ.1) και ώρες 8:00 - 15:00.



