Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας: Βρέθηκαν ναρκωτικά στο αυτοκίνητο

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έκαναν σήμα για έλεγχο σε ύποπτο αυτοκίνητο, όμως αυτό δεν σταμάτησε  

Αστυνομία

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε πριν λίγο στο κέντρο της Αθήνας καθώς οδηγός ΙΧ δεν σταμάτησε σε σήμα ομάδας ΔΙΑΣ για έλεγχο στην Λιοσίων.

Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη και στην οδό Νιρβάνα ακινητοποιήθηκε το όχημα.

Ο οδηγός συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν βρεθεί ναρκωτικά μέσα στο όχημα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: καταδίωξη Αθήνα
