Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας: Βρέθηκαν ναρκωτικά στο αυτοκίνητο

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε πριν λίγο στο κέντρο της Αθήνας καθώς οδηγός ΙΧ δεν σταμάτησε σε σήμα ομάδας ΔΙΑΣ για έλεγχο στην Λιοσίων.
Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη και στην οδό Νιρβάνα ακινητοποιήθηκε το όχημα.
Ο οδηγός συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν βρεθεί ναρκωτικά μέσα στο όχημα.
Πηγή: skai.gr
