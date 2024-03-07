Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας: Βρέθηκαν ναρκωτικά στο αυτοκίνητο

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε πριν λίγο στο κέντρο της Αθήνας καθώς οδηγός ΙΧ δεν σταμάτησε σε σήμα ομάδας ΔΙΑΣ για έλεγχο στην Λιοσίων.

Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη και στην οδό Νιρβάνα ακινητοποιήθηκε το όχημα.

Ο οδηγός συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν βρεθεί ναρκωτικά μέσα στο όχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.