Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας παρέλαβε, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 3 Απριλίου, τραυματισμένο μέλος πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Celestyal Discovery» το οποίο έπλεε βορειοδυτικά της Καρπάθου.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας, το μέλος του πληρώματος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Δείτε βίντεο από τη διάσωση:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

