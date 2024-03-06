Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μέσω του gov.gr για 277 Δήμους της χώρας

Διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr είναι από σήμερα η Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για τους κατοίκους 277 Δήμων της χώρας ύστερα από Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1460) των Υπουργών Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου.

Μέσα από μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και να παραλάβουν την βεβαίωση στη Θυρίδα του πολίτη στο gov.gr, εύκολα και χωρίς περιττή γραφειοκρατία. Η βεβαίωση εκδίδεται από τον Δήμο, όπου υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας εντός 10 ημερών. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία και δεν υπάρχει απάντηση, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκδώσουν μόνοι τους την βεβαίωση online από το gov.gr.

Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη είτε απευθείας στο gov.gr, είτε στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Διεύθυνση κατοικίας και επικοινωνίας».

Για την υποβολή της αίτησης:

Οι πολίτες συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους στο TaxisNet.

Καταχωρίζουν ή επιβεβαιώνουν στην εφαρμογή τα στοιχεία που απαιτούνται, επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλλουν την αίτησή τους.

Με την υποβολή, η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Θυρίδα του Δήμου που βρίσκεται η διεύθυνση κατοικίας, για έλεγχο και ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός 10 ημερών.

Αν παρέλθει το χρονικό διάστημα των 10 ημερών χωρίς απάντηση, οι πολίτες μπορούν να εκδώσουν online την βεβαίωση μέσω του gov.gr, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η βεβαίωση αποστέλλεται στη Θυρίδα του πολίτη στο gov.gr και οι πολίτες ενημερώνονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση και SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχουν δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, στο emep.gov.gr.

Η βεβαίωση, που εκδίδεται, φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr, δηλαδή μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR, καθώς και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ισχύ όταν διακινείται τόσο ως ηλεκτρονικό έγγραφο, όσο και ως έντυπο έγγραφο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σταδιακά θα ενταχθούν στο gov.gr και θα υποδέχονται αιτήσεις έκδοσης μόνιμης κατοικίας και οι υπόλοιποι Δήμοι της χώρας. Οι υποδομές και οι εφαρμογές έχουν ήδη δημιουργηθεί και για τους 322 Δήμους της χώρας.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, το Υπουργείο Εσωτερικών, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

