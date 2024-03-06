Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας καθιερώθηκε στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 1987 ύστερα από απόφαση του τότε υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Τσοβόλα.

Ο συντελεστής του ήταν 6% για είδη λαϊκής κατανάλωσης, 18% για υπηρεσίες και 36% για είδη πολυτελείας. Μάλιστα, οι πρώτοι που πλήρωσαν τον φόρο, ήταν οι πελάτες των κέντρων διασκέδασης όπου γιόρτασαν το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, με τον συντελεστή του 36%.

Τους πρώτους μήνες, όπως είναι λογικό, οι πολίτες , δεν γνώριζαν ακριβώς περί τίνος πρόκειται και ένα ρεπορτάζ της ΕΡΤ από εκείνη την περίοδο, σήμερα προκαλεί γέλιο αλλά και μια γλυκιά μελαγχολία…

