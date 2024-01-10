Βόλος: Xιόνια στο Πήλιο και θυελλώδεις άνεμοι στις Σποράδες

Χειμωνιάτικο το τοπίο στη Μαγνησία με άφθονο χιόνι στο Πήλιο και την Όθρυ, αλλά οι δρόμοι είναι ανοιχτοί με συνεχείς αποχιονισμούς.

Στα Χάνια του Πηλίου η χιονόστρωση ξεπέρασε τα 40 εκατοστά, ενώ στην Ανάβρα της Όθρυς έφθασε τα 20 εκατοστά.

Στο Πήλιο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας χιόνιζε συνεχώς και υπάρχει χιόνι από τα 700 μέτρα και πάνω, δηλαδή αμέσως μετά την Πορταριά, αλλά τα μηχανήματα εργάζονταν ασταμάτητα και κατά τη διάρκεια της νύχτας και κράτησαν ανοιχτό το οδικό δίκτυο στο βουνό των Κενταύρων.

Η θερμοκρασία στα Χάνια έπεσε στους -5 βαθμούς, ενώ και στον Βόλο το θερμόμετρο δεν ξεπέρασε τους 7 βαθμούς.

Οι άνεμοι εξακολουθούν να είναι ισχυροί στη Μαγνησία και τις Σποράδες, όπου χθες δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Σκιάθου το απογευματινό δρομολόγιο της Olympic Air και επέστρεψε στην Αθήνα, αφού στον Ξάνεμο καταγράφηκαν ριπές ανέμου με ταχύτητα 100 χιλιομέτρων την ώρα.

Τα πλοία παραμένουν δεμένα στο λιμάνι του Βόλου και δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια προς τα νησιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.