Τραγωδία στην Ημαθία: Τα αδερφάκια του νεκρού βρέφους ειδοποίησαν τους παππούδες - Συνελήφθη η μητέρα

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Μακροχώρι αλλά και ολόκληρο το πανελλήνιο από την τραγική είδηση θανάτου 6μηνου βρέφους στη Βέροια.

Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες, το τραγικό γεγονός συνέβη στο Μακροχώρι, όταν το μεσημέρι της Τρίτης οι παππούδες του άτυχου βρέφους ειδοποιήθηκαν από τα αδερφάκια του, για να σπεύσουν στο σπίτι της κόρης τους όπου βρήκαν το κακοποιημένο παιδί και κατόπιν μετέβησαν στον Νοσοκομείο Βέροιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο Νοσοκομείο βρέθηκε άμεσα κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο θα διερευνύσει επακριβώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτυχο αγοράκι έχασε τη ζωή του.

Oι υποψίες για τον θάνατο του βρέφους στρέφονται στην 37χρονη μητέρα του, η οποία έχει ιστορικό νοσηλειών για ψυχιατρικά προβλήματα και έχει συλληφθεί.

Πηγή: veriotis.gr

