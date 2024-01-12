Με εγκεφαλίτιδα και όχι μηνιγγίτιδα, ο 9χρονος από τη Ν. Φιγαλεία που νοσηλεύεται στο Παίδων

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον 9χρονο Κωνσταντίνο που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», ενώ όπως τόνισε η μητέρα του, το παιδί δεν έχει μηνιγγίτιδα, αλλά εγκεφαλίτιδα, κάτι που έδειξαν οι εξονυχιστικές εξετάσεις που του έγιναν στο ειδικευμένο νοσοκομείο των Αθηνών.

Σύμφωνα με το patrisnews, ο 9χρονος από τη Νέα Φιγαλεία παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στην υγεία του και οι ιατροί είναι αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρει και θα βγει σύντομα νικητής στην περιπέτεια που περνά.

Ο Κωνσταντίνος συνεχίζει να βρίσκεται στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση, αλλά όπως τόνισε η μητέρα του, τις επόμενες ώρες οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να το ξυπνήσουν και να το μεταφέρουν σε κλίνη, όπου θα παρακολουθείται για κάποια 24ωρα, πριν τελικά ανάψουν το «πράσινο» φως για να επιστρέψει στο σπίτι του.

«Το παιδί μου δεν έχει μηνιγγίτιδα, αλλά εγκεφαλίτιδα. Είναι από υψηλό πυρετό που πέρασε στα ξαφνικά, χωρίς να το γνωρίζουμε. Το παιδί μου είναι πολύ καλά και σήμερα (σ.σ. χθες) θα το ξυπνήσουν και αύριο (σ.σ. σήμερα) θα μπει σε δωμάτιο. Είναι κάτι που θεραπεύεται, έτσι όπως μου είπαν οι γιατροί. Δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό μου λένε. Η καρδιά του λειτουργεί κανονικά, οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι».

