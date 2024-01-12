Τους 10 δημοφιλέστερους ελληνικούς προορισμούς για το 2024 ανακοίνωσε η βραβευμένη ολλανδική ταξιδιωτική ιστοσελίδα Griekenland.net μετά από μεγάλη ψηφοφορία των αναγνωστών της.

Το κοινό του δημοφιλούς ιστότοπου ψήφισε στις τρεις πρώτες θέσεις της κατάταξης, την Κρήτη, τη Σάμο και την Κέρκυρα με ποσοστά 16%, 10% και 10% αντίστοιχα, με βάση την πρόθεση για ταξίδια στην Ελλάδα τη νέα σεζόν.

Ακολουθούν η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Κως, η Λευκάδα, η Πελοπόννησος, η Λέσβος και η Κάρπαθος.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Griekenland.net, που εμπιστεύονται χιλιάδες επαναλαμβανόμενοι Ολλανδοί επισκέπτες της Ελλάδας, η Κρήτη είναι το αγαπημένο νησί των Ολλανδών, η Σάμος κερδίζει τις εντυπώσεις με τα πανέμορφα χωριά και τις μαγευτικές περιπατητικές διαδρομές της και η Κέρκυρα κάνει δυναμική επιστροφή στις πρώτες θέσεις της λίστας.

Εκπρόσωπος ενός εκ των προορισμών που ξεχώρισαν στην πρώτη τριάδα, ο νέος δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου δήλωσε σχετικά: «Η Σάμος διαθέτει εκείνη τη "μαγιά" χαρακτηριστικών που την διαφοροποιούν στο διεθνές προσκήνιο. Η νέα διάκριση στην Ολλανδική αγορά είναι μία ακόμη ένδειξη της μοναδικότητας και δημοφιλίας του προορισμού. Μέλημά μας θα είναι να συστήσουμε στο ταξιδιωτικό κοινό από Ελλάδα και εξωτερικό όλες τις πτυχές της Ανατολικής Σάμου αναδεικνύοντας ιδιαίτερα την αυθεντικότητα, τη γαστρονομία, την ιστορία, τον πολιτισμό, τις εναλλακτικές δραστηριότητες, το φυσικό κάλλος και την ποιότητα υπηρεσιών ως έναν συνδυασμό που προσφέρει στους ταξιδιώτες μια ανεπανάληπτη εμπειρία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

