Βέροια: Έσκαψαν σε βάθος 24 μέτρων σε διατηρητέο κτίριο αναζητώντας χρυσές λίρες

Έσκαβαν σε βάθος 24 μέτρων για να βρουν χρυσές λίρες από την εποχή της γερμανικής κατοχής εντός διατηρητέου κτιρίου στην ιστορική συνοικία Κυριώτισσα, στη Βέροια. Ο λόγος για έξι άτομα, οι περισσότεροι φίλοι μεταξύ τους, που για τον σκοπό αυτό εγκαταστάθηκαν επί 40 μέρες στην πρωτεύουσα της Ημαθίας, όπου διέμεναν σε ξενοδοχείο, ενώ σχεδόν καθημερινά εισέρχονταν στο ιστορικό κτίριο με επαγγελματικό εξοπλισμό, όπως ανιχνευτή μετάλλων, ηλεκτρικό κομπρεσέρ, σκεπάρνια, βενζινοκίνητη γεννήτρια, αντιασφυξιογόνες μάσκες κ.ά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο σημείο της παράνομης ανασκαφής. Έκπληκτοι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι... σύγχρονοι χρυσοθήρες είχαν ανοίξει μία τρύπα μήκους ενός μέτρου και είχαν σκάψει σε βάθος 24 μέτρων. Η ανασκαφή τους δεν καρποφόρησε, καθώς δεν βρήκαν ούτε αρχαιολογικό θησαυρό ούτε λίρες που αναζητούσαν, όπως τους απέδιδε το κατηγορητήριο.

Από την αστυνομική έρευνα φαίνεται να προέκυψε ότι ένας 74χρονος, κάτοικος της Βέροιας και εκ των κατηγορούμενων, «ενέπνευσε» τους υπόλοιπους να ψάξουν στο σημείο, ισχυριζόμενος ότι κάτω από το διατηρητέο κτίριο ήταν κρυμμένα δύο κιβώτια με συνολικά 18.000 χρυσές λίρες. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι πέντε συγκατηγορούμενοί του αποφάσισαν να ταξιδέψουν στη Βέροια από διάφορες περιοχές της επικράτειας, κυρίως από την Αττική, κυνηγώντας τον ...κρυμμένο θησαυρό.

Πρωτόδικα το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων καταδίκασε τον 74χρονο σε κάθειρξη 10 ετών (δικάστηκε ερήμην) και τους υπόλοιπους πέντε σε συνολική φυλάκιση 5 ετών (με αναγνώριση ελαφρυντικού).

Οι ποινές

Η υπόθεση αναβίωσε σήμερα στο Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, το οποίο μείωσε τις ποινές τους. Οι δικαστές δέχθηκαν ότι επρόκειτο για παράνομη ανασκαφή, όχι όμως σε χαρακτηριζόμενο «αρχαιολογικό χώρο» και γι' αυτόν τον λόγο τους αθώωσαν για την κακουργηματική πράξη που αντιμετώπιζαν. Αντίθετα, τους έκριναν ένοχους για τη χρήση ανιχνευτή μετάλλου και φθορά μνημείου (σε βαθμό πλημμελήματος).

Κατά συνέπεια επέβαλε στον ηλικιωμένο εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 4 ετών και στους 5 συγκατηγορούμενούς του 12μηνη φυλάκιση με 3ετή αναστολή.

«Σκάβαμε όλη τη μέρα»

Στις απολογίες τους ανέφεραν ότι έψαχναν μόνο για λίρες, τις οποίες θα μοιράζονταν, ενώ επικαλέστηκαν οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν εκείνη την περίοδο. «Πήγαμε για ένα καλύτερο αύριο. Ξεκινούσαμε στις 6 το πρωί και φεύγαμε στις 8 το βράδυ» είπε χαρακτηριστικά ένας, ενώ άλλος απολογήθηκε ότι δεν είχαν ιδιαίτερες γνώσεις από ανασκαφές. «Χτυπούσε ο ανιχνευτής μετάλλων και κατεβαίναμε πιο κάτω» σημείωσε.

Νωρίτερα, αστυνομικός που συμμετείχε στις έρευνες, καταθέτοντας ως μάρτυρας, ανέφερε ότι «για μας ήταν μεγάλο σοκ όταν κατεβήκαμε κάτω», ενώ αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας τόνισε ότι «με την πίεση των χωμάτων», το διατηρητέο κτίριο υπέστη ζημιές στη στατικότητά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

