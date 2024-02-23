Προκαταρκτική έρευνα για την κατάληψη στο τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ

Προκαταρκτική έρευνα διεξάγεται για την κατάληψη στο Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Προηγήθηκε ανώνυμη αναφορά προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης που προκάλεσε την ποινική έρευνα. Τα αδικήματα που εξετάζονται είναι αυτά της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και της παράνομης βίας.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη δύο ανάλογες προκαταρκτικές για την κατάληψη στη Νομική Σχολή του ίδιου Ιδρύματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.