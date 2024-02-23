Προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία για πρώτη φορά έπειτα από 14 χρόνια

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύεται προκήρυξη για τη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας τα τελευταία 14 χρόνια, καθώς η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις στις αντίστοιχες υπηρεσίες ήταν το 2010.

Ο συγκεκριμένος αριθμός θέσεων προέκυψε έπειτα από την υποβολή αντίστοιχων αιτημάτων στην οποία προχώρησαν οι δήμοι, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών τους, αμέσως μετά τη νομοθέτηση που αφορούσε στην αναμόρφωση της δημοτικής αστυνομίας.

Επισημαίνεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που οι προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Σε δήλωσή της η κα Κεραμέως ανέφερε ότι: «Βασική μας μέριμνα είναι να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι Πολίτες τόσο από το κεντρικό Κράτος όσο και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, κάνουμε πράξη τη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας, για πρώτη φορά έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια, μέσα από μία καθαρά αξιοκρατική και πλήρως αμερόληπτη διαδικασία υπό τον Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να συνδράμουμε τους Δήμους στο απαιτητικό έργο που αφορά στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών τους.».

Αναλυτικά, για την κάθε κατηγορία, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) – 208 θέσεις, κλάδων: ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ, ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – 218 θέσεις, κλάδων: ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΤΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) – 787 θέσεις, κλάδων: ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ, ΔΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:

· Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

· Παράβολο τριών ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο).

Όσοι υποψήφιοι κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π., πριν τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων, πρέπει μέσα σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών που ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π., να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με σχετική Ανακοίνωση που θα εκδοθεί, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων τους, που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς στους πίνακες κατάταξης:

· Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

· Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες, κατά περίπτωση είτε διαγράφονται από αυτούς είτε αναμορφώνεται η βαθμολογία τους.

Υποψήφιος ο οποίος δεν υποβάλλει στο Α.Σ.Ε.Π. μετά τη σχετική ανακοίνωση, σε ηλεκτρονική μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε την προκήρυξη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

