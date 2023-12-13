Σήμερα είναι του Αγίου Ευστρατίου Αυξεντίου Ευγενίου Μαρδάριου και Ορέστη μαρτύρων, Οσίου Άρεως του σοφού, Αγίου Ιουβεναλίου, Αγίας Λουκίας της παρθένου
Γιορτάζουν: Άρης *Ευστράτιος, Ευστράτης, Στρατής, Στράτος, Ευστρατάς, Στρατάς, Ευστρατία, Στρατούλα, Στράτα, Ευστρατούλα
Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα *Ευγένιος, Ευγένης *Μαρδάριος, Μαρδάρης, ΜάρδαςΟρέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα *Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης, Ιουβεναλία *Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα *
Πηγή: skai.gr
