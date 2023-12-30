Λογαριασμός
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη και τα Βριλήσσια

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα της οδού Ελλησπόντου, στη Νέα Σμύρνη.

Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Μια ηλικιωμένη μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο χωρίς να κινδυνεύσει.  

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Βριλήσσια

Σε εξέλιξη βρίσκεται και πυρκαγιά  σε διαμέρισμα επί της οδού Νικηταρά στα Βριλήσσια Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

