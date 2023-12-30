Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα της οδού Ελλησπόντου, στη Νέα Σμύρνη.

Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Μια ηλικιωμένη μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο χωρίς να κινδυνεύσει.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Ελλησπόντου στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 30, 2023

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Βριλήσσια

Σε εξέλιξη βρίσκεται και πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Νικηταρά στα Βριλήσσια Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Νικηταρά στα Βριλήσσια Αττικής. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. Ένας ενοϊκός μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 30, 2023

Πηγή: skai.gr

