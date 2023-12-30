Νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν και φέτος τα τελευταία δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, το βράδυ της Παραμονής Πρωτοχρονιάς, Κυριακή 31 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, τα δρομολόγια των γραμμών λεωφορείων και τρόλεϊ θα έχουν ολοκληρωθεί ως τις 23:00. Οι τελευταίες αναχωρήσεις από τις αφετηρίες αναμένονται μεταξύ 21:00-22:00.

Όσον αφορά τα λεωφορεία Express του Αεροδρομίου, ο ΟΑΣΑ καλεί τους επιβάτες να ενημερωθούν από την τηλεματική ή καλώντας στο 11185 για ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια αυτά.

´Εως τις 11 το βράδυ θα λειτουργήσουν το Μετρό και Τραμ Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023, Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν ως εξής:

ΜΕΤΡΟ:

ΓΡΑΜΜΗ 1

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:20

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:20

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:36 και προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:54

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:39 και προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:52

από ΑΤΤΙΚΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:44 και προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:47

ΓΡΑΜΜΗ 2

από ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 22:47

από ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 22:44

ΓΡΑΜΜΗ 3

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 22:39

από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 22:42

από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 22:22

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ στις 21:43

και

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00

ΤΡΑΜ:

ΓΡΑΜΜΗ 7 (ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ)

από ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ προς ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ στις 21:51

από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ προς ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ στις 22:07

από ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ προς ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ στις 23:05

από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ προς 2η ΑΓ. ΚΟΣΜΑ στις 22:51

ΓΡΑΜΜΗ 6 (ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ)

από ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 21:50

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ στις 21:06

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς 2η ΑΓ. ΚΟΣΜΑ στις 22:39

Πηγή: skai.gr

