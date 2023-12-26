Πλήθος κόσμου από όλη την Ελλάδα φτάνει με πούλμαν και τρένα στη Θεσσαλονίκη για να πάρει μέρος στο λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Βασίλη Καρρά, το λαϊκού τραγουδιστή «φαινόμενο» με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή που αγαπήθηκε από όλους τους Ελληνες – κυρίως τη νεολαία – και απενεχοποίησε τα «καψουροτράγουδα».

Μία λαοθάλασσα συρρέει από νωρίς το πρωί στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, όπου στις 12.30 το μεσημέρι, μέσα σε κλίμα βαθειάς συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του εμβληματικού λαϊκού ερμηνευτή.

Ανάμεσα στους φίλους του που είπαν το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Καρρά ήταν η Αντζελα Δημητρίου, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο κουμπάρος του, Αχιλλέας Μπέος και ο απερχόμενος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

«Δεν υπάρχουν λόγια, όλος αυτός ο κόσμος κλαίει και μέσα στην εκκλησία. Ο φίλος μου, ο κουμπάρος μου, ο συνεργάτης μου δεν έφυγε. Όλη η Ελλάδα ακούει τα τραγούδια του», δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος έξω από την εκκλησία.

Με δάκρυα στα μάτια και λευκά λουλούδια, ο κόσμος αποχαιρετά τον «δικό» του Βασίλη τραγουδώντας τα τραγούδια του, ενώ τα αυτοκίνητα που περνάνε έξω από τον ναό, έχουν στη διαπασών τη μουσική του.

Με χειροκροτήματα και φωνάζοντας «αθάνατος Βασιλάρα!», o κόσμος που περίμενε υπομονετικά, με λουλούδια στα χέρια από τις 8 το πρωί, υποδέχτηκε τη σορό του Βασίλη Καρρά.

Μέχρι το βράδυ το λαϊκό προσκύνημα

Λόγω της τεράστιας προσέλευσης του κόσμου, αποφασίστηκε να παραταθεί το λαϊκό προσκύνημα, το οποίο ήταν προγραμματισμένο μέχρι τις 4 το απόγευμα.

Η σορός του Βασίλη Καρρά αναμένεται να παραμείνει σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι αργά το βράδυ καθώς σύμφωνα με πληροφορίες στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περί τα 35 τουριστικά λεωφορεία με θαυμαστές του λαϊκού καλλιτέχνη, του «άρχοντα» Βασίλη, από όλη την Ελλάδα.

Επίσης, πολύ κόσμος αναμένεται να φτάσει στην Αγία Σοφία για να πει το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους τραγουδιστή με τον σιδηρόδρομο, αλλά και ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Πηγή: skai.gr

