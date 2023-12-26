Δύο ελληνικές βάσεις πρόκειται να φιλοξενήσουν τη μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση του ΝΑΤΟ για το 2024 σε διασυμμαχικό επίπεδο, τη "Ramstein Flag", η οποία θα διοργανωθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η 117 Πτέρυγα Μάχης της Ανδραβίδας και η 116 Πτέρυγα Μάχης του Αράξου θα υποδεχθούν αεροσκάφη και προσωπικό από το σύνολο σχεδόν των χωρών της Συμμαχίας, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των νατοϊκών σχεδιασμών.

Από ελληνικής πλευράς, σχεδιάζεται η συμμετοχή του συνόλου του αεροπορικού στόλου, με τα Rafale και τα αναβαθμισμένα F-16 Viper να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων.

Πρωταγωνιστικό ρόλο αναμένεται να έχει και η ελληνική αεράμυνα, με την ενεργοποίηση στοιχείων σε όλη την Επικράτεια ενώ στην άσκηση αναμένεται να λάβουν μέρος μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και των Ειδικών Επιχειρήσεων, συμμετέχοντας σε αποστολές κατάδειξης στόχων.

Η συμμετοχή της Τουρκίας

Αρμόδιες πηγές διευκρινίζουν στην «Κ» πως η Τουρκία θα προσκληθεί κανονικά στην άσκηση, όπως προβλέπει ο σχεδιασμός του νατοϊκού στρατηγείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κλίμα ηρεμίας στα ελληνοτουρκικά προσφέρει, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, μια σπάνια ευκαιρία για συνεκπαίδευση ανάμεσα στις δύο αεροπορίες στον ουρανό του Αιγαίου.

Ωστόσο, ακόμη δεν έχει διευκρινισθεί αν τουρκικά μαχητικά θα μετασταθμεύσουν στον Αραξο ή την Ανδραβίδα ή θα συμμετέχουν στην άσκηση χρησιμοποιώντας ως βάσεις τα αεροδρόμια που βρίσκονται στα μικρασιατικά παράλια.

Τα πρώτα βήματα έγιναν πριν από λίγους μήνες και πάλι υπό νατοϊκή «ομπρέλα» όταν ελληνικά και τουρκικά αεροπλάνα πέταξαν σε μεικτούς σχηματισμούς αλλά και ενάντια, σε σενάρια εναέριας μάχης, μαζί με αμερικανικά και βρετανικά μαχητικά. Είχε προηγηθεί, ωστόσο, η «αποπομπή» της Αγκυρας από τη διασυμμαχική άσκηση NATO Tiger Meet 22 που διοργανώθηκε στον Αραξο, εξαιτίας της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας και του πρωτοφανούς μπαράζ υπερπτήσεων πάνω από ελληνικά νησιά.

Πηγή: skai.gr

