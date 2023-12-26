Στο λιμάνι της Σούδας , στον προβλήτα Κ14 της Νατοϊκής Βάσης Μαραθίου, κατέπλευσε το πρωί το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «USS Gerald Ford».

Το πλοίο που είχε βρεθεί στη Σούδα και στις 2 Δεκεμβρίου 2023, θα παραμείνει στην Αμερικανική βάση της Σούδας μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου.

Το αεροπλανοφόρο, μήκους 337 μέτρων και εκτοπίσματος περίπου 100.000 τόνων, έχει πλήρωμα 6.000 ατόμων, που σταδιακά από το μεσημέρι θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τα Χανιά.

Το «USS Gerald Ford», είναι το πρώτο της κλάσης του, φέρει δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες, ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εκτόξευσης αεροσκαφών και μια σειρά άλλων καινοτομιών.

Αναπτύσσει ταχύτητα 30 κόμβων και μπορεί να μεταφέρει πάνω από 75 αεροσκάφη διάφορων τύπων.

Για την παρουσία του Αμερικανικού πλοίου στα Χανιά, η Τομεακή Οργάνωση του ΚΚΕ, με ανακοίνωση της, δηλώνει ότι είναι «ανεπιθύμητη η παρουσία του αεροπλανοφόρου στην περιοχή», επαναλαμβάνοντας τη θέση της για «κλείσιμο των ξένων βάσεων στο νησί».

Παράλληλα την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

