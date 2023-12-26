Ουρές έχουν σχηματιστεί σήμερα από νωρίς το πρωί έξω από τον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, όπου η σορός του Βασίλη Καρρά εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, για έξι ώρες.

Με χειροκροτήματα και φωνάζοντας «αθάνατος Βασιλάρα!», o κόσμος που περίμενε υπομονετικά, με λουλούδια στα χέρια από τις 8 το πρωί, υποδέχτηκε τη σορό του Βασίλη Καρρά.

Η οικογένεια του λαϊκού τραγουδιστή έφτασε αγκαλιασμένη στον ιερό ναό, με τη σύζυγο του, την κόρη του και τον αδερφό του να δίνουν δύναμη ο ένας στον άλλο.

Ήδη πριν από τις 8 το πρωί, πλήθος κόσμου, ανάμεσα τους και επισκέπτες από κάθε γωνία της Ελλαδας αλλά και από το εξωτερικό, είχαν αρχίσει να συρρέουν στον Ιερό Ναό, ώστε να αποτίσουν φόρο τιμής.

Σήμερα η εξόδιος ακολουθία στη Θεσσαλονίκη

Η απίστευτα μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου οδήγησε την οικογένεια σε αλλαγές στον αρχικό προγραμματισμό, τόσο του λαϊκού προσκυνήματος (αρχικά είχε ανακοινωθεί 9-13.00), όσο και των σχεδίων και την κηδεία και την ταφή του εκλιπόντος αύριο Τετάρτη, στην γενέτειρά του, το Κοκκινοχώρι Καβάλας.

Όπως ανακοινώθηκε από τους διαχειριστές της επίσημης ιστοσελίδας, η εξόδιος ακολουθία (κηδεία) του Βασίλη Καρρά θα γίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη (και όχι στην Καβάλα) στις 12.30 το μεσημέρι, στην Αγία Σοφία.

Αύριο στο Κοκκινοχώρι θα γίνει η ταφή.

