Συγκρατημένα αισιόδοξοι είναι οι γιατροί για την πορεία της υγείας του 14χρονου που κατέρρευσε από εγκεφαλική αιμορραγία ενώ έλεγε τα κάλαντα την παραμονή των Χριστουγέννων στην Άρτα.

Η επέμβαση για την αντιμετώπιση της εγκεφαλικής αιμορραγίας στην οποία υποβλήθηκε ο μικρός κρίνεται επιτυχής ενώ οι απεικονιστικές εξετάσεις επιβεβαιώνουν την καλή μετεγχειρητική πορεία.

Ο 14χρονος παραμένει διασωληνωμένος αλλά σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του Παίδων «Η Αγία Σοφία» όπου υποβλήθηκε σε μια δύσκολη επέμβαση το βράδυ της Κυριακής, αφού είχε κριθεί απαραίτητη η διακομιδή του παιδιού από τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων στο Νοσοκομείο Παίδων.

Το αγόρι έχει συμπληρώσει ένα 24ωρο στη ΜΕΘ, έπειτα από την ολοκλήρωση της πολύωρης, λεπτής χειρουργικής επέμβασης στον εγκέφαλο, με τους γιατρούς να είναι ικανοποιημένοι από την επέμβαση.

Χθες το απόγευμα υποβλήθηκε σε απεικονιστικές εξετάσεις που επιβεβαίωσαν την καλή μετεγχειρητική έκβαση, με τους χειρουργούς να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την κατάστασή του.

Με βάση τα θετικά απεικονιστικά ευρήματα και τη σταθερή κλινική εικόνα του ανήλικου, οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις επόμενες ώρες τη διαδικασία της μείωσης των κατασταλτικών φαρμάκων ώστε να προχωρήσουν στην αποσωλήνωση του παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι παιδί είχε φύγει από το σπίτι του, το πρωί της Παραμονής Χριστουγέννων, για να πει τα κάλαντα, όμως λίγο αργότερα έχασε τις αισθήσεις του, καθιστώντας αναγκαία τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Στο Νοσοκομείο διασωληνώθηκε και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό. Από τους νευροχειρουργούς υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας και στη συνέχεια αεροσκάφος του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον μικρό από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων για να τον μεταφέρει στην Αθήνα ώστε να συνεχίσει την μάχη της ζωής του.

