«Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορωνοϊό και θα πρέπει να κάνουμε τις προσαρμογές που χρειάζεται την εποχή που χρειάζεται» τόνισε στο ΣΚΑΪ ο ο καθηγητής πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, με αφορμή την έξαρση κρουσμάτων που παρατηρείται και έχει προκαλέσει «ασφυξία» στα νοσοκομεία.

«Ο ιός ζει ανάμεσά μας και όταν υπάρχει έξαρση θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα» είπε και πρόσθεσε ως πρώτο μέτρο την πρόληψη και τον άμεσο εμβολιασμό, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες που υπολογίζονται σύμφωνα με τον ίδιο σε 2 εκατ. άτομα.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο ο αριθμός των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί ανέρχονται σε 130.000 κάτι που μεταφράζεται σε ποσοστό κάτω από 10%.

Αντίθετα, όπως είπε πολλοί περισσότεροι έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της γρίπης. «Το φθινόπωρο πέθαναν από τη γρίπη 5 άτομα ενώ από κορωνοϊό κάθε βδομάδα χάνουν τη ζωή τους 60 άτομα», υπογράμμισε ενδεικτικά.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ο αριθμός των ατόμων που πέθαναν από κορωνοϊό ανήκαν στις ευπαθείς ομάδες.

Για τις μάσκες σημείωσε ότι τουλάχιστον οι ευπαθείς πρέπει να φοράνε ενώ στην περίπτωση που βγουν θετικοί στον ιό να κάνουν χρήση των αντιικών φαρμάκων ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι επιπλοκές.

