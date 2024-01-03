Πάτρα: Νεκρός 21χρονος από ανακοπή

Νεκρός ένας 21χρονος από ανακοπή σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, σε οικία στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ αλλά και Αστυνομία, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Τον άτυχο νεαρό παρέλαβε το ΕΚΑΒ για το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» για να γίνει η νεκροψία και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του.

