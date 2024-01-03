Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πάτρα: Νεκρός 21χρονος από ανακοπή

Στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου

ασθενοφόρο

Νεκρός ένας 21χρονος από ανακοπή σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, σε οικία στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ αλλά και Αστυνομία, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Τον άτυχο νεαρό παρέλαβε το ΕΚΑΒ για το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» για να γίνει η νεκροψία και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Πηγή: pelop.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νεκρός ανακοπή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark