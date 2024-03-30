Σε «τροχιά» υλοποίησης βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΠΥΥ. Κύριος άξονας του συγκεκριμένου σχεδίου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας μέσα από την παροχή έγκυρων και σε πραγματικό χρόνο χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παρέχονται από το νέο Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης, αλλά και ο άμεσος και σε πραγματικό χρόνο, έλεγχος των ιατρικών πράξεων. Τα παραπάνω τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη, περιγράφοντας τους βασικούς πυλώνες των αλλαγών που έρχονται.

Ο ΕΟΠΥΥ στην ψηφιακή εποχή

«Μέσω μιας ενιαίας πύλης εμπλουτίζουμε τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες τόσο προς τους παρόχους, όσο και προς τους πολίτες. Την ίδια στιγμή, βελτιώνουμε τη διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα όπως η Διεπαφή με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΕΗΦΥ) και το Service bus, το οποίο παρέχει στους ενδιαφερόμενους τις απαραίτητες πληροφορίες για διασύνδεση», εξηγεί η κ. Καρποδίνη.

Ολοκληρώνοντας το έργο, προσθέτει, το όφελος θα είναι η μείωση του διοικητικού και διαχειριστικού κόστους μέσα από την άυλη υποβολή των παρόχων, αλλά και η αύξηση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού.

Το έργο, ύψους 40 εκατ. ευρώ, είναι εντός του χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2026. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της ευρύτερης Δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα της Υγείας.

Στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό» περιλαμβάνονται ακόμα δύο υποέργα:

Η παροχή υπηρεσιών προμήθειας, ανάπτυξης, παραμετροποίησης λογισμικού και λοιπών υποστηρικτικών συστημάτων και συναφείς υπηρεσίες.

Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΕΟΠΥΥ».

«Δημιουργούμε έτσι έναν φορέα σύγχρονο που αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό όλες τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής παρέχοντας άμεσες και ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας προς τους ασφαλισμένους, ελέγχοντας τις δαπάνες και ανταποκρινόμενος στις ανάγκες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», τονίζει η διοικήτρια του Οργανισμού.

Η κ. Καρποδίνη εξηγεί ότι «οι ασθενείς θα διαθέτουν τον προσωπικό ψηφιακό τους φάκελο, ο οποίος θα περιέχει σε ψηφιακή μορφή τις νοσηλείες τους, τα φάρμακά τους και τις θεραπείες που έχουν ακολουθήσει. Για όλους εμάς στον ΕΟΠΥΥ υπάρχει ένας πρωταγωνιστικός παράγων, που λέγεται ασθενής. Αυτόν υπηρετούμε πρωτίστως», σημειώνει.

Κατ' οίκον παράδοση φαρμάκων για πέντε σοβαρές παθήσεις

Ο ΕΟΠΥΥ σχεδίασε και υλοποιεί πιλοτικά την κατ' οίκον παράδοση φαρμάκων πέντε σοβαρών παθήσεων προς τους ασθενείς που το επιθυμούν.

«Με τον τρόπο αυτό διευκολύνουμε τους ασφαλισμένους με την παραλαβή των φαρμάκων στο σπίτι, βελτιώνουμε τη συμμόρφωση προς τη χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή εξοικονομώντας δημόσιους πόρους και μειώνοντας τις νοσηλείες που οφείλονται σε μη συμμόρφωση ή κίνδυνο διακοπής της θεραπείας», υπογραμμίζει η κ. Καρποδίνη.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, οι δικαιούχοι για την κατ' οίκον υπηρεσία είναι οι ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών.

Τα συγκεκριμένα φάρμακα, δεν απαιτούν ψυγείο κατά τη μεταφορά τους και αφορούν στις παθήσεις όπως η θαλασσαιμία, η νόσος κινητικού νευρώνα, η πνευμονική υπέρταση, η κυστική ίνωση και η δρεπανοκυτταρική αναιμία.

«Προτεραιότητά μας είναι να επεκτείνουμε την υπηρεσία αυτή στο σύνολο των δικαιούχων περίθαλψης οι οποίοι την επιθυμούν εντός του έτους.

Εκτιμήσαμε δε, ότι ο αριθμός των ασθενών που προμηθεύονται φάρμακα από τα φαρμακεία μας κυμαίνεται περί τους 120 χιλιάδες το μήνα.

Με την ανάπτυξη του συστήματος της κατ' οίκον παράδοσης, μέσω του ΕΟΠΥΥ, επικεντρωνόμαστε στη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των ασθενών, διευρύνοντας τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες», καταλήγει η κ. Καρποδίνη.

