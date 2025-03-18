Χειροπέδες στον 24χρονο φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας συνομήλικού του έξω από νυχτερινό κέντρο στο Μαρούσι, πέρασαν σήμερα οι αστυνομικές αρχές της Βαρκελώνης.

Η ισπανική αστυνομία εντόπισε τον 24χρονο στο αεροδρόμιο όπου πήγε να παραλάβει τη σύντροφο του, η οποία έφτασε από την Αθήνα.

Η αιματηρή συμπλοκή είχε γίνει στις 28 Απριλίου 2024 λίγο μετά τις 03:30 τα ξημερώματα. Δύο ομάδες ατόμων διαπληκτίστηκαν έξω από το νυχτερινό κέντρο με το 23χρονο θύμα να τραβάει όπλο, αλλά να μην μπορεί να πυροβολήσει καθώς αυτό έπαθε εμπλοκή.

Στη συνέχεια πάνω στη συμπλοκή ο 23χρονος δέχθηκε μια θανάσιμη μαχαιριά στο λαιμό ενώ τραυματίστηκαν επίσης με μαχαίρι ένας 26χρονος στην κοιλιά και ένας 23χρονος στην ωμοπλάτη.

Η αστυνομία είχε προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις ατόμων που συμμετείχαν στη συμπλοκή χωρίς ωστόσο να ήταν ανάμεσα τους ο δράστης, ο οποίος μέχρι σήμερα, ήταν καταζητούμενος από τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

