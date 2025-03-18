Του Μάκη Συνοδινού

Εβδομάδα εξελίξεων αναμένεται να είναι αυτή που διανύουμε στην υπόθεση των 5 νεκρών βρεφών της Αμαλιάδας και συγκεκριμένα όσον αφορά το θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη που έφυγε από τη ζωή στις 5 Αυγούστου 2024.

Όπως είχε γράψει το skai.gr η τριμελής επιτροπή που συστάθηκε με επικεφαλής τον προϊστάμενο των ιατροδικαστικών υπηρεσιών Νίκο Καρακούκη πήρε το «πράσινο» φως προκειμένου να λύσει τον γρίφο του θανάτου του 15μηνων βρεφών και να αποφανθεί αν ο θάνατος του Παναγιωτάκη οφείλεται σε παθολογικά αίτια όπως υποστηρίζει το ιατροδικαστικό πόρισμα Γκότση.

Από σήμερα μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr το 12σελιδο ιατροδικαστικό πόρισμα βρίσκεται στα χέρια του τεχνικού συμβούλου της μητέρας του βρέφους Δημήτρη Γαλεντέρη ο οποίος και θα το αξιολογήσει.

Για ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση έκανε λόγο ο δικηγόρος της μητέρας του 15 μηνών βρέφους Αναστάσιος Ντούγκας.

