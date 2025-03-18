Οι υπουργοί Εξωτερικών και Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας ευχαριστούν την Ελλάδα για την περίθαλψη των εγκαυματιών

Τους τρεις εγκαυματίες από το τραγικό δυστύχημα στην πόλη Κότσανι, δύο κορίτσια 19 και 25 ετών και ένα αγόρι 26 ετών, που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στην Α’ ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης επισκέφτηκαν, λίγο μετά τις 9:30 το πρωί, οι υπουργοί Εξωτερικών και Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας, Τίμτσο Μουτσούνσκι και Άρμπεν Ταραβάρι, μαζί με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Τάσο Χατζηβασιλείου και τον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης), Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

Οι τρεις εγκαυματίες, που είναι οι πρώτοι που διακομίστηκαν στην Ελλάδα μετά το δυστύχημα, έχουν εγκαύματα στο 15-25% του σώματός τους, κυρίως στο πρόσωπο και τα χέρια αλλά τα πιο σοβαρά εγκαύματα είναι εισπνευστικά και έχουν προκαλέσει βλάβες στα πνευμόνια και τις αεροφόρες οδούς. Οι υπουργοί Εξωτερικών και Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας συνομίλησαν με τους γονείς των εγκαυματιών και στη συνέχεια τούς επισκέφτηκαν στην Μονάδα όπου νοσηλεύονται, ενώ αργότερα μετέβησαν στο Νοσοκομείο 424, όπου νοσηλεύονται άλλοι δύο τραυματίες από το τραγικό συμβάν.

Τις ευχαριστίες του στην ελληνική κυβέρνηση και στους γιατρούς του Παπανικολάου, για τη φροντίδα που παρέχουν στους εγκαυματίες, εξέφρασε ο κ. Μουτσούνσκι. «Ήλθα, σήμερα, εδώ εκπροσωπώντας ένα έθνος που θρηνεί, που είναι σε βαθύ σοκ από τα γεγονότα που συνέβησαν στην πόλη Κότσανι. Αυτή ήταν η πιο τραγική στιγμή στην ιστορία του έθνους μου, μια στιγμή που πιθανότατα θα παραμείνει στη συλλογική μας μνήμη για όλη μας τη ζωή. Αυτό όμως που θα μείνει στη συλλογική μας μνήμη, και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, είναι η αλληλεγγύη που έχουμε λάβει. Μια από τις πρώτες συζητήσεις που είχα νωρίς εκείνο το πρωί ήταν με τον καλό μου φίλο, τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Γεραπετρίτη, όπως επίσης με τον καλό μου φίλο, υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο (Χατζηβασιλείου), με τον οποίο γνωριζόμαστε πολύ καιρό. Υπήρξε μια άμεση έκφραση συμπόνιας, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και σε απτή βοήθεια» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, σημειώνοντας ότι οι πρώτοι ασθενείς που έφυγαν από τη χώρα του ήταν αυτοί που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη.

«Αυτό που είδαμε και διαπιστώσαμε, σήμερα το πρωί, είναι μία υπέροχη ιατρική βοήθεια. Θα επικαλεστώ τη γιατρό που φροντίζει αυτούς τους ασθενείς, η οποία μας είπε: “τα παιδιά σας είναι παιδιά μας”. Οι γονείς στο σύνολό τους μού ζήτησαν να μεταφέρω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη τους στους γιατρούς, στο ιατρικό προσωπικό για την εξαιρετική φροντίδα που λαμβάνουν τα παιδιά τους. Απ’ ό,τι πληροφορηθήκαμε -δεν είμαι γιατρός, ο υπουργός Υγείας είναι, αλλά από την δική μου πλευρά καταλαβαίνω- οι ασθενείς είναι σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση και θα παρακολουθούνται. Οι ασθενείς, καθώς και οι ιατρικές μας υπηρεσίες, ενημερώνονται τακτικά από το ιατρικό προσωπικό εδώ στο νοσοκομείο και ήρθαμε σήμερα μαζί με τον συνάδελφό μου υπουργό Υγείας, Δρ. Άρμπεν Ταραβάρι, για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και να προσευχηθούμε, ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να ανταποδώσουμε αυτού του είδους το χρέος και την αλληλεγγύη, για να ευχαριστήσουμε τον ελληνικό λαό, την ελληνική κυβέρνηση» πρόσθεσε ο κ. Μουτσούνσκι.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το δυστύχημα στάθηκαν με ανθρωπιά και αλληλεγγύη στον λαό της Βόρειας Μακεδονίας. «Χάρη στον συντονισμό των ελληνικών αρχών και στη συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών, Υγείας αλλά και Πολιτικής Προστασίας, από την πρώτη στιγμή μεταφέρθηκαν ασθενείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, τρεις εξ αυτών στο νοσοκομείο Παπανικολάου, δύο στο νοσοκομείο 424 και, χτες το βράδυ, άλλοι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Οι υπηρεσίες τις οποίες δέχονται και η φροντίδα είναι υποδειγματικές» πρόσθεσε ο κ. Χατζηβασιλείου.

«Οι συνάδελφοι, ο υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Υγείας από τη Βόρεια Μακεδονία και μαζί ο συνάδελφος, ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γκιουλέκας διαπιστώσαμε την κατάσταση των ασθενών και μιλήσαμε με τις οικογένειες των τραυματιών, οι οποίες δηλώνουν ικανοποιημένες από την περίθαλψη που δέχονται τα παιδιά τους, εδώ, στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σας πω, για άλλη μια φορά, ότι η ελληνική κυβέρνηση στέκεται με αλληλεγγύη στο πλευρό των γειτόνων μας και είμαστε διατεθειμένοι να συνδράμουμε σε οτιδήποτε χρειαστεί, με την ευχή να μην επαναληφθεί ποτέ μια τέτοια τραγωδία πουθενά» πρόσθεσε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, δήλωσε ότι το δυστύχημα στην πόλη Κότσανι είναι μία πρωτοφανής τραγωδία. «Συμπάσχουμε όλοι και είμαστε όλοι κοντά στους συνανθρώπους μας. Η Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή άνοιξε τις πύλες της, άνοιξε τις πύλες των νοσοκομείων της. Περιθάλπουμε αυτούς τους συνανθρώπους μας, αυτά τα νέα παιδιά. Είμαστε κοντά στους γονείς τους και του συγγενείς» σημείωσε ο κ. Γκιουλέκας.

Αναφερόμενος στην κατάσταση των εγκαυματιών, ο υφυπουργός Εσωτερικών δήλωσε: «Από ό,τι μας πληροφόρησαν οι γιατροί, η κατάσταση είναι σταθερή. Βεβαίως είναι υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας αυτά τα παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν εδώ πέρα να φύγουν υγιή και να ξαναγυρίσουν στην πατρίδα τους. Εμείς, από την πλευρά μας, κάνουμε ό,τι μπορούμε και οι γιατροί βρίσκονται πάνω τους 24 ώρες του 24ωρο».

Κρίσιμη η κατάσταση των εγκαυματιών

Η κατάσταση των τριών εγκαυματιών παραμένει κρίσιμη, όπως δήλωσε η διευθύντρια της Μονάδας Εγκαυμάτων του Παπανικολάου, πλαστική χειρουργός Σοφία Παπαδοπούλου. «Είναι νέοι άνθρωποι (19, 25 και 26 χρόνων), ένα αγόρι και δυο κορίτσια. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και οι τρεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν διαφύγει τον κίνδυνο, γιατί ενώ έχουν εγκαύματα και στο σώμα τους σε μικρή έκταση -είναι από 15 μέχρι 25%, κυρίως στο πρόσωπο και στα χέρια- έχουν εισπνευστικά εγκαύματα από τον καπνό που εισέπνευσαν, δηλαδή βλάβη στα πνευμόνια και στις αεροφόρους οδούς και αυτό είναι που προβλέπουμε ότι μπορεί να δυσκολέψει την κατάσταση και την πορεία της υγείας τους, που θα είναι μακρόχρονη κατά πάσα πιθανότητα. Χρειάζονται εντατική φροντίδα, με την υποστήριξη της Α’ ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας και με τη διοίκηση και με όλο το προσωπικό, για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτούς τους νέους ασθενείς. Χειρουργούνται, βέβαια, αυτά τα εγκαύματα που έχουν στα χέρια και στο πρόσωπο, αλλά δεν περιμένουμε προβλήματα από τη χειρουργική πλευρά. Οι δύο έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά σήμερα θα χειρουργηθούν ξανά οι δύο από αυτούς και τις επόμενες ημέρες και η τρίτη» σημείωσε η κ. Παπαδοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

