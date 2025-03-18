Τραγωδία στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου όπου στις 7 το πρωί, φοιτητής, βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τον φοιτητή εντόπισε ο φύλακας του ιδρύματος ο οποίος κάλεσε και τις Αρχές.

Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ ενώ σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, προκύπτει ότι ο φοιτητής έδωσε τέλος στη ζωή του.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται ενώ εξετάζονται οι κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

Πηγή: skai.gr

