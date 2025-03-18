Λογαριασμός
Θρίλερ στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Φοιτητής βρέθηκε κρεμασμένος σε δένδρο

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην πανεπιστημιακή κοινότητα - Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας - Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για αυτοκτονία

Πανεπιστημιούπολη

Τραγωδία στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου όπου στις 7 το πρωί, φοιτητής,  βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τον φοιτητή εντόπισε ο φύλακας του ιδρύματος ο οποίος κάλεσε και τις Αρχές.

Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ ενώ σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, προκύπτει ότι ο φοιτητής έδωσε τέλος στη ζωή του.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται ενώ εξετάζονται οι κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας. 

