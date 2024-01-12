Στιγμές τρόμου έζησε χθες βράδυ ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στη Βάρη, που έπεσε θύμα ληστείας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δυο κουκουλοφόροι ληστές είχαν στήσει ενέδρα στον 78χρονο άνδρα και η 68χρονη σύζυγό του, την ώρα που επέστρεφαν στο σπίτι τους.

Τους περίμεναν στην πιλοτή της πολυκατοικίας που διέμεναν, και με την απειλή όπλου τούς έδεσαν τα χέρια και τους ανάγκασαν να τους ανεβάσουν στο διαμέρισμά τους.

Από εκεί άρπαξαν -κατά δήλωση των θυμάτων- κοσμήματα και άλλα τιμαλφή αντικείμενα αξίας 30.000€.

Στη συνέχεια οι δράστες αποχώρησαν, και το ζευγάρι κατάφερε να κόψει τα δεσμά του με μαχαίρι και ενημέρωσε την Άμεση Δράση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.