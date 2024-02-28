«Βαγόνι 3, θέση 74»- Συγκλονιστική μαρτυρία επιζήσασας της τραγωδίας των Τεμπών

Η Βικτώρια Ιωσηφίδου είναι μία από τους επιζώντες του τραγικού δυστυχήματος της σύγκρουσης των δύο τρένων στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή 57 ανθρώπων συγκλονίζοντας την Ελλάδα.

Με ανάρτησή της στο facebook, ένα χρόνο μετά, μιλά για τη μέρα που η ζωή της άλλαξε για πάντα…

Για τους αγγέλους που τη βοήθησαν μέσα στο σκοτάδι, τις κραυγές, την απόγνωση και τον αγώνα να βγει από το βαγόνι 3, εγκαταλείποντας τη θέση 74 και να σωθεί.

«Χρόνια είχα να ταξιδέψω με το τρένο»

H περιγραφή της προκαλεί ανατριχίλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.