Λαμία: Εντυπωσιακή συγκέντρωση και πορεία για τα Τέμπη

Με μια εντυπωσιακή συγκέντρωση ο λαός της Λαμίας απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη των αδικοχαμένων ψυχών που χάθηκαν σαν σήμερα στις 28 Φεβρουαρίου 2023 στην Κοιλάδα των Τεμπών.

Στο ραντεβού μνήμης που έδωσαν ανήμερα της Πανελλαδικής απεργίας (28/2/24) οι Φοιτητές και το Εργατικό Κέντρο Λαμίας στην πλατεία Πάρκου, έφτασαν εκατοντάδες άνθρωποι, ζητώντας με μια φωνή, δικαίωση των 57 θυμάτων και των οικογενειών τους!

Όλοι τους έκαναν λόγο για προδιαγεγραμμένο έγκλημα και όχι για ένα τυχαίο και ανθρώπινο λάθος και απαίτησαν να αποδοθούν οι ευθύνες, αναλύοντας συγχρόνως και μια σειρά από άλλα προβλήματα «που έχουν κλέψει το χαμόγελο του σημερινού Έλληνα», όπως η ακρίβεια, η καταστροφή του πρωτογενούς τομέα και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Γιώργος Οικονόμου, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του Τ.Π. Συνταξιούχων ΟΣΕ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» Χρήστος Κουλής, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως εκπρόσωπος του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων Θανάσης Λουκόπουλος, η Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας, Γεωργία Ζαγγανά, ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Γ.Ν. Λαμίας Δημήτρης Δανομάρας, οι αγρότες Νίκος Σκορδάς (Αμφίκλεια) και Δημήτρης Δημογιάννης (Παμφθιωτικού) και τέλος ο Πρόεδρος των Φοιτητών Σχολές Θετικών Επιστημών του ΠΘ στη Λαμία, Θανάσης Τόκας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περίπου 30 σωματεία, σύλλογοι, ομοσπονδίες και φορείς, ενώ ξεχωριστή ήταν η παρουσία των μαθητών του 4ου Γυμνασίου Λαμίας.

Ακολούθησε εντυπωσιακή πορεία στο κέντρο της πόλης, με τους συγκεντρωμένους να καταλαμβάνουν όλη την οδό Κολοκοτρώνη και στη συνέχεια τη Ρήγα Φεραίου, ανάμεσά τους μαμάδες με καρότσια, ακόμη και άνθρωποι με κινητικά προβλήματα.

Η πορεία κατέληξε μέσω της οδού Λεωνίδου στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαμίας, αφού προστέθηκαν σε αυτή, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα που συμπαραστάθηκαν στην απεργία των συνδικάτων και των εργατικών κέντρων. Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε στις 14:00' το μεσημέρι.

Πηγή: Lamiareport.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.