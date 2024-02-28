Σε έντονη συγκινησιακή φόρτιση τελέστηκε το μνημόσυνο για τα 57 θύματα των Τεμπών στο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων, κάνοντας ακόμα και τον ιερέα που διάβασε τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους να λυγίσει μπροστά στην ανείπωτη τραγωδία και να ξεσπάσει σε λυγμούς.

Συγγενείς και φίλοι προσήλθαν στον τόπο του δυστυχήματος όπου στις 12:00 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο, φορώντας στο στήθος ένα ασπρόμαυρο αυτοκόλλητο με μια μαύρη κορδέλα, πού έφερε την ημερομηνία που σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ μετά το τέλος της τελετής φώναξαν «Αθάνατοι» και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Συγγενείς των 57 θυμάτων αλλά και απλός κόσμος επισκέπτεται με δάκρυα στα μάτια το σημείο αφήνοντας λουλούδια και απαιτώντας δικαίωση.

Τραγική η φιγούρα μητέρας που σπαράζει πάνω από τα δεντράκια, φωνάζοντας: «Αγάπη μου, δεν το πιστεύω ότι δε θα σε ξαναδώ.. Πού είσαι;».

Λίγο πιο πέρα, η μητέρα του 23χρονου Ντένη Ρούτση, ενός από τα 57 θύματα της ανείπωτης τραγωδίας στα Τέμπη, που βρέθηκε ανήμερα της «μαύρης» επετείου στο σημείο μηδέν για να τιμήσει τη μνήμη του γιου της και να ζητήσει για ακόμη μια φορά δικαίωση.

«Θα το παλέψουμε μέχρι τέλους. Αν δεν την βρούμε εδώ τη δικαίωση θα τη βρούμε αλλού. Δεν συγχωρείται η δολοφονία των παιδιών μας, μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό» τόνισε προς τους δημοσιογράφους εμφανώς συγκινημένη.

57 φορές χτύπησαν οι καμπάνες στις εκκλησίες όλης της χώρας

Σε ένδειξη πένθους, νωρίτερα, στις 10 το πρωί, σε όλες τις εκκλησίες της χώρας ήχησαν οι καμπάνες στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών.

Οι καμπάνες ήχησαν 57 φορές, όσοι και οι νεκροί της τραγωδίας με την συγκεκριμένη κίνηση έγινε έπειτα από σχετικό αίτημα της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Μαρίας Καρυστιανού.





