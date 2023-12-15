Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποφάσισε να εγκρίνει μια πιθανή πώληση στην κυβέρνηση της Ελλάδας 35 ελικοπτέρων UH-60M Black Hawk και σχετικού εξοπλισμού με εκτιμώμενο κόστος τα 1,95 δισεκατομμυρία δολάρια. Η Υπηρεσία Συνεργασίας για την Αμυντική Ασφάλεια παρέδωσε σήμερα την απαιτούμενη πιστοποίηση, ειδοποιώντας επίσημα το Κογκρέσο για αυτήν την πιθανή πώληση.

Σύμφωνα με την επιστολή LOA, η κυβέρνηση της Ελλάδας ζήτησε να αγοράσει τριάντα πέντε ελικόπτερα UH-60M Black Hawk. Μεταξύ του σχετικού εξοπλισμού περιλαμβάνονται κινητήρες, συστήματα προειδοποίησης πυραύλων, συστήματα ασύρματης επικοινωνίας, καθώς και εξοπλισμός εκπαίδευσης αλλά και η εκπαίδευση του προσωπικού. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η κατασκευάστρια εταιρία θα παρέχουν μηχανική, τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «αυτή η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει τους στόχους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, βοηθώντας στη βελτίωση της ασφάλειας ενός νατοϊκού συμμάχου που είναι σημαντικός εταίρος για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο στην Ευρώπη».

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι «η προτεινόμενη πώληση θα αντικαταστήσει τον τρέχοντα στόλο ελικοπτέρων πολλαπλών ρόλων της Ελλάδας με ένα πιο αξιόπιστο και αποδεδειγμένο σύστημα που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να διατηρήσει το κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας για τη διεξαγωγή συνδυασμένων επιχειρήσεων. Το ελικόπτερο UH-60M Black Hawk θα βελτιώσει την ικανότητα του Ελληνικού Στρατού να αναπτύσσει μαχητική ισχύ για την ασφάλεια των συνόρων της Ελλάδας, να αποτρέπει ενέργειες κατά των συμφερόντων της και, όταν απαιτείται, να ανταποκρίνεται με αξιόπιστη δύναμη. Η Ελλάδα δεν θα δυσκολευτεί να ενσωματώσει αυτόν τον εξοπλισμό στις Ένοπλες Δυνάμεις της.

Τέλος, αναφέρεται ότι η προτεινόμενη πώληση αυτού του εξοπλισμού δεν θα αλλάξει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή. Ο κύριος ανάδοχος της σύμβασης θα είναι η «Sikorsky», μια εταιρία που ανήκει στην «Lockheed Martin» και έχει την έδρα της στην πόλη Στράτφορντ στην πολιτεία του Κονέκτικατ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

