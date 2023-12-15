Μάκης Συνοδινός

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στις Αρχές μετά από κλήση στο 100 ότι δυο αλλοδαποί περιφέρονταν στην γέφυρα κοντά στον ΗΣΑΠ της Νέας Ιωνίας και ο ένας εκ των δυο κράταγε μαχαίρι και φώναζε «Allahu Akbar».

Αμέσως δυνάμεις της ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν τον άντρα, ο οποίος είναι πακιστανικής καταγωγής και τον συνέλαβαν.

Από τον έλεγχο που έκαναν εντόπισαν το μαχαίρι 21 εκατοστών και το κατάσχεσαν.

Μετά από αναζητήσεις εντόπισαν και τον δεύτερο άνδρα πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος έφερε επίσης πάνω του μαχαίρι.

Και οι δυο συνελήφθησαν.



Πηγή: skai.gr

