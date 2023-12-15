Μάκης Συνοδινός
Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στις Αρχές μετά από κλήση στο 100 ότι δυο αλλοδαποί περιφέρονταν στην γέφυρα κοντά στον ΗΣΑΠ της Νέας Ιωνίας και ο ένας εκ των δυο κράταγε μαχαίρι και φώναζε «Allahu Akbar».
Αμέσως δυνάμεις της ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν τον άντρα, ο οποίος είναι πακιστανικής καταγωγής και τον συνέλαβαν.
Από τον έλεγχο που έκαναν εντόπισαν το μαχαίρι 21 εκατοστών και το κατάσχεσαν.
Μετά από αναζητήσεις εντόπισαν και τον δεύτερο άνδρα πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος έφερε επίσης πάνω του μαχαίρι.
Και οι δυο συνελήφθησαν.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.