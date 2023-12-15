Καταδρομική επίθεση από 30 άτομα σε μαθητές Γυμνασίου στον Άλιμο

Καταδρομική επίθεση από ομάδα περίπου 30 ατόμων δέχτηκε μία παρέα μαθητών του Γυμνασίου, στον Άλιμο.

Χωρίς να υπάρχει κάποιο προηγούμενο, άρχισαν να τους κυνηγούν στο δρόμο με αποτέλεσμα να τραυματίσουν με μπουνιές και κλωτσιές δύο παιδιά.

Μάλιστα το ένα, με τραύματα στο πρόσωπο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού”, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό έγινε, το βράδυ της Παρασκευής, στην πλατεία Καραϊσκάκη, στο Άνω Καλαμάκι. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία τραυματίστηκαν ελαφρά 3 παιδιά 14 ετών ενώ συνελήφθησαν 4 ανήλικοι, ηλικίας 13, 14, 15 και 16 ετών. Οι 3 για απείθεια και ένας για σωματικές βλάβες, απείθεια και ναρκωτικά.

Όπως είπαν οι μαθητές, οι δράστες ήταν επίσης ανήλικοι από την Αργυρούπολη.

Η παρέα από τον Άλιμο καθόταν στο σημείο που βρίσκεται το άγαλμα του Καραϊσκάκη, όταν ξαφνικά, εμφανίστηκε από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου μία ομάδα περίπου 30 νεαρών.

Τους πλησίασαν και τους ρώτησαν αν είναι από τον Άγιο Δημήτριο.

Προφανώς είχαν διαφορές με άλλους ανήλικους, από τον γειτονικό δήμο που συχνάζουν στον Άλιμο.

Πριν οι μαθητές προλάβουν να τους απαντήσουν ότι δεν είναι από τον Άγιο Δημήτριο, άρχισαν την επίθεση.

Κάποια από τα παιδιά προσπάθησαν να ξεφύγουν, τρέχοντας στη Λεωφόρο Ιωνίας, κινδυνεύοντας από τα αυτοκίνητα που περνούσαν.

Ο ανήλικος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μπήκε σε σούπερ μάρκετ για να γλυτώσει από τη μανία τους, αλλά τον ακολούθησαν και συνέχισαν να τον χτυπάνε., μέσα στο κατάστημα.

“Έγιναν όλα μπροστά μου” λέει στο Notia.gr, ένας κάτοικος της περιοχής. “Δεν πτοήθηκαν καν από την παρουσία μου. Ήταν πολλοί και εμφανίστηκαν ξαφνικά. Χτυπούσαν τα παιδιά και τους κυνηγούσαν στην Ιωνίας…”

Οι γονείς των μαθητών που χτυπήθηκαν θα υποβάλουν μήνυση και θα ζητήσουν από τους αστυνομικούς, να ελέγξουν το οπτικό υλικό που έχουν καταγράψει οι κάμερες του σούπερ μάρκετ.

