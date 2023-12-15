Μεγάλη κινητοποίηση του Λιμενικού για διάσωση τεσσάρων ατόμων στο Τρίκερι

Τέσσερις άνδρες από τον Αλμυρό που ξεκίνησαν από την Μιτζέλα με 8 μποφόρ και με μηχανή 30 ίππων να φτάσουν στο Τρίκερι.

Όταν έφτασαν κοντά στο νησί “παλεύοντας” με τα κύματα άρχισε ο άνεμος να τους κατευθύνει στα βράχια, στα νησάκια “Μικρά”.

Πανικόβλητοι κάλεσαν το λιμενικό σταθμό Αμαλιάπολης και σήμανε συναγερμός.

Ειδοποιήθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου και αμέσως η Λιμενάρχης ειδοποίησε μηχανότρατα από το Τρίκερι, για να ξεκινήσει η διάσωση, ενώ έφυγε και μεγάλο σκάφος του Λιμενικού από τον Βόλο. Ρημουλκήθηκε, στο Τρίκερι η βάρκα τους και οι ίδιοι φιλοξενούνται στο Λιμενικό Σταθμό Τρικερίου με υποθερμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι και οι τέσσερις τρομοκρατημένοι ενώ αγνόησαν όλα τα δελτία καιρού που έκαναν λόγο για ανέμους εντάσεων μέχρι και 8 μποφόρ που θα έπνεαν στη περιοχή.

Θα μεταφερθούν αύριο στον Βόλο

