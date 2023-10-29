Πλήθος κόσμου παρακολούθησε δύο άντρες, έναν νεαρό, περί τα 25, και έναν μεσήλικα περί τα 50 έτη, να εμπλέκονται σε καυγά-επεισόδιο σε πολυσύχναστο σημείο, όπου πλήθος νέων διασκέδαζε.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες, πλην όμως αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι όχημα που οδηγούσε ο ένας εκ των δύο σταμάτησε στο δρόμο, ο οδηγός κατέβηκε και λίγα δευτερόλεπτα μετά βγήκε από το… πορτ μπαγκάζ ο έτερος.

Οι δύο άνδρες φέρονται να συνεπλάκησαν για κάποια λεπτά, με τον κόσμο που βρισκόταν επί τόπου να μένει άναυδος από το σκηνικό.

Το απίστευτο της υπόθεσης είναι ότι αφότου ο ένας εκ των δύο τραυματίστηκε ελαφρά, πέφτοντας σε κολωνάκι, στο σημείο κλήθηκε ΕΚΑΒ.

Ωστόσο, οι δύο άνδρες μπήκαν ξανά στο όχημα και έφυγαν από το σημείο, με τον άνδρα που βγήκε από το πορτ μπαγκάζ να επιβιβάζεται στα… πίσω καθίσματα αυτή τη φορά.

