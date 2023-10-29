Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση με βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στη Θεσσαλονίκη

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο

ματ θεσσαλονίκη

Επίθεση με βόμβες μολότοφ δέχθηκε πριν από λίγο η στατική διμοιρία των ΜΑΤ, έξω από τούρκικο προξενείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, περίπου 20 κουκουλοφόροι κινήθηκαν προς τη συμβολή των οδών Κασσάνδρου και Αποστόλου Παύλου και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς.

επεισοδια

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και αυτή την ώρα έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στα γύρω στενά προκειμένου να εντοπίσουν τους κουκουλοφόρους.

Να σημειωθεί πως διμοιρία των ΜΑΤ δέχθηκε επίθεση και τα ξημερώματα στο ΑΠΘ.

Πηγή: thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη ΜΑΤ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark