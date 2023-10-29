Επίθεση με βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στη Θεσσαλονίκη

Επίθεση με βόμβες μολότοφ δέχθηκε πριν από λίγο η στατική διμοιρία των ΜΑΤ, έξω από τούρκικο προξενείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, περίπου 20 κουκουλοφόροι κινήθηκαν προς τη συμβολή των οδών Κασσάνδρου και Αποστόλου Παύλου και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και αυτή την ώρα έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στα γύρω στενά προκειμένου να εντοπίσουν τους κουκουλοφόρους.

Να σημειωθεί πως διμοιρία των ΜΑΤ δέχθηκε επίθεση και τα ξημερώματα στο ΑΠΘ.

