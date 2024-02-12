Ξεκινούν άμεσα οι εσωτερικές διαδικασίες για τον πειθαρχικό έλεγχο των δυο εμπλεκομένων μελών της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού στην υπόθεση της κατοχης εκρηκτικών και όπλων, που θα φθάσει μέχρι και το ερώτημα της απόταξης.

Αυτό ανέφεραν αρμόδιες πηγές του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας σχετικά με τη συλληψη των δύο μελών των ΟΥΚ μαζί με ένα πρώην στέλεχος της οργάνωσης "Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς", στη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας την Περασμένη Παρασκευή, για κατοχή όπλων και εκρηκτικών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η διαδικασία αυτή είναι ανεξάρτητη από τις σε βάρος τους εξελίξεις σε νομικό επίπεδο.

Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικους όρους, αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και θα διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.