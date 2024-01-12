Λογαριασμός
Τροχαίο στη λεωφόρο Σχιστού λόγω της μόνιμης παρανομίας κάποιων συμπολιτών μας

Μια παράνομη όσο και επικίνδυνη πρακτική που «συνηθίζεται» εδώ και πολλά χρόνια

Ιωάννης Ιωαννίδης

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Σχιστού, καθώς ένας εκ των συμπολιτών μας προκειμένου να αποφύγει το μποτιλιάρισμα χρησιμοποίησε το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με συνέπεια τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς όχι σοβαρό. Πρόκειται για μια παράνομη όσο και επικίνδυνη πρακτική που «συνηθίζεται» εδώ και πολλά χρόνια. 

Η φωτογραφία είναι του αναγνώστη μας Ιωάννη Ιωαννίδη.

