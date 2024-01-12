Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:51 ώρα Ελλάδος στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 92 χλμ. δυτικά νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 6 χλμ.

Πηγή: skai.gr

