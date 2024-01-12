Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:51 ώρα Ελλάδος στα ανοιχτά της Κρήτης.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 92 χλμ. δυτικά νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 6 χλμ.
Πηγή: skai.gr
- Συνεχίζεται το θρίλερ με τη κατάληψη του ελληνόκτητου τάνκερ από ενόπλους του Ιράν «κατόπιν δικαστικής εντολής» - Αγωνία για τον Έλληνα δόκιμο και το πλήρωμα του St NiΚolas
- Τροχαίο στην Ηλιούπολη: Ανατράπηκε ΙΧ αυτοκίνητο και κρεμόταν από τις προστατευτικές μπάρες στη Λ. Βουλιαγμένης
- Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια από σήμερα – Έρχονται αέριες μάζες από την Αρκτική – Ο καιρός του Σαββατοκύριακου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.