Μεγάλα μποτιλιαρίσματα λόγω της βροχόπτωσης - Ποιοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα

Κυκλοφοριακό κομφούζιο σε πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας

UPDATE: 09:51
κίνηση βροχή

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί αυτη την ώρα σε πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας λόγω της βροχής που πέφτει από νωρίς το πρωί. 

Οι δρόμοι με τα μεγαλύτερα προβλήματα:

  • Άνοδος Κηφισού από το Αιγάλεω προς τη Νέα Χαλκηδόνα
  • Κάθοδος Κηφισού από Γέφυρα Λυκόβρυσης προς τα ΚΤΕΛ
  • Λ. Αθηνών από το δάσος Χαιδαρίου προς τον Σκαραμαγκά
  • Σχιστού με 1,5 χλμ προς τον Σκαραμαγκά
  • Περιφειακή Υμμητού προς την Αττική Οδό και 
  • Παραλιακή προς τον Πειραιά, από Αγιο Κοσμά προς Εδεμ
Πηγή: skai.gr

