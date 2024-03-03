Τροχαίο με δύο τραυματίες στον Κηφισό

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Αχαρνών.



Συγκρούστηκαν δύο οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν φέρουν σοβαρά τραύματα.Εξ αιτίας του τροχαίου υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, μέχρι το ύψος της Αχαρνών.

