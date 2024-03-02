Ένα ακόμη «όπλο» στη μάχη κατά της ακρίβειας θα χρησιμοποιήσει και φέτος η κυβέρνηση, καθώς, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Κώστας Σκρέκας, θα εφαρμοστεί και φέτος το Καλάθι της Σαρακοστής, το οποίο λειτούργησε ικανοποιητικά πέρυσι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το καλάθι της Σαρακοστής αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τις 13 Μαρτίου, ώστε να καλυφθούν και τα προϊόντα γτης Καθαράς Δευτέρας.

Το καλάθι θα περιλαμβάνει κατεψυγμένα θαλασσινά, διάφορες σαλάτες ή αλοιφές που συνήθως είναι ταραμοσαλάτα, ρώσικη και ενδεχομένως χαλβά. Το Σαρακοστιανό καλάθι αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το Μεγάλο Σάββατο.

