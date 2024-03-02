Ευρεία επιχειρησιακή άσκηση επί χάρτου με τη συμμετοχή αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και υπηρεσιών από ολόκληρη την Ελλάδα με την κωδική ονομασία "ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ" πραγματοποιήθηκε σήμερα και πρόκειται για την πρώτη άσκηση που πραγματοποιείται με θέμα την αθλητική βία και είχε ως κύριο στόχο να δημιουργήσει ένα οργανωμένο πλαίσιο συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, για θέματα και προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του θεσμικού πλαισίου και του σχεδιασμού ασφάλειας αθλητικών εκδηλώσεων.

«Είναι μεγάλης σημασίας να δημιουργήσουμε ένα ευέλικτο και καλό σύστημα διοίκησης» υπογράμμισε στον σύντομο χαιρετισμό του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως επεσήμανε, αυτή τη στιγμή σε όλες τις επιχειρησιακές δράσεις εμπλέκονται πολλοί αξιωματικοί διαφόρων βαθμών και διαφορετικών υπηρεσιών με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση και πολλές φορές να μην υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κάλεσε τους συμμετέχοντες να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή και να έχουν τεταμένα τα ανακλαστικά τους, ώστε, όπως είπε, και σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνολογίας «να κάνουμε ξανά την αστυνομία αποτελεσματική, γρήγορη, πρωτοπόρο και "έξυπνη"».

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Μάνος Λογοθέτης είπε: «Βρισκόμαστε σε μια καινούρια φάση όσον αφορά την αθλητική βία και αναφέρομαι από την πλευρά της Πολιτείας. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τις ομάδες, έχουμε βάλει καινούριο νομικό πλαίσιο σχετικά με τα τεχνολογικά μέσα που θα πρέπει να είναι παρόντα στα γήπεδα προκειμένου να διεξαχθεί ένας αγώνας με μεγαλύτερα ποσοστά ασφαλείας», εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την επιτυχία των νέων μέτρων γνωρίζοντας, όπως είπε, και την αποτελεσματικότητα του Σώματος.

Στον χαιρετισμό του ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος χαρακτήρισε την αθλητική βία ως ένα «από τα μείζονα ζητήματα», τονίζοντας μάλιστα ότι «είναι ένα ζήτημα και για την ίδια την Ελληνική Αστυνομία. Ένα ζήτημα τιμής» ενώ έθεσε τις βάσεις για την αναθεώρηση των εγχειριδίων αντιμετώπισης κρίσιμων περιστατικών ώστε όπως είπε «να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι, να αποκτήσουμε τα εφόδια, ώστε να αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα με έναν πιο καλό και αποτελεσματικό τρόπο».

Στην άσκηση συμμετείχαν με φυσική παρουσία ο υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. αντιστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης, ο προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου, αντιστράτηγος Αστέριος Μαντζιώκας, ο γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγος Γεώργιος Μιχαλόπουλος, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ενώ ο γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγος Χρήστος Μπουλούμπασης και οι αξιωματικοί από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας διασυνδέθηκαν και συμμετείχαν μέσω τους συστήματος τηλεδιασκέψεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, τα σενάρια της άσκησης, την οποία επιμελήθηκε το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων & Διαχείρισης Κρίσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας και περιελάμβαναν προσομοιωμένα συμβάντα για τις φάσεις πριν την πραγματοποίηση μίας αθλητικής εκδήλωσης (π.χ. διαχείριση πληροφοριών, εκτίμηση απειλής, σχεδιασμός αστυνομικών μέτρων) και κατά την πραγματοποίηση αυτής, τόσο εντός της αθλητικής εγκατάστασης όσο και εκτός αυτής (π.χ. υλοποίηση αστυνομικών μέτρων, διαχείριση συμβάντων, συντονισμός, διαλειτουργικότητα).

