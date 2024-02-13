Λίγο μετά τις 22:00 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα που δείχνει το βίντεο παρακάτω που εξασφάλισε το eviathema.gr, τυλίχθηκε στις φλόγες. Ήταν παρκαρισμένο στην άκρη του αλσυλλίου της Νέας Αρτάκης.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΠΥ Χαλκίδας και έγκαιρα περιόρισαν την φωτιά η οποία θα μπορούσε να κάψει τα πεύκα του δάσους.

Οι συνθήκες που προκλήθηκε η φωτιά διερευνόνται από τις Αρχές. Προλυπτικά στο σημείο έσπευσαν και εθελοντές της ΟΕΔ Ευβοίας.

