Κρίσεις Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας

Μετά την κρίση των ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των αστυνομικών διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του σώματος, υπό την προεδρία του αρχηγού της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή των αντιστρατήγων του σώματος Πασχάλη Συριτούδη και Γεώργιου Μιχαλόπουλου:

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του ταξίαρχου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι παρακάτω 57 αστυνομικοί διευθυντές γενικών και ειδικών καθηκόντων:

• Μπιλιάλης Στυλιανός

• Τοπάλης Κωνσταντίνος

• Σιάφης Μιλτιάδης

• Κοκκίνης Χαράλαμπος

• Βούλγαρης Δημήτριος

• Καζαμίας Εμμανουήλ

• Μουτσώκος Χρήστος

• Σκανδάλης Ηλίας

• Λεούση Αντωνία

• Κωτσιόπουλος Αλέξιος

• Κωστορρίζος Αθανάσιος

• Τσιώτας Ευάγγελος

• Ελευθεροπούλου Στυλιανή

• Μπουροδήμος Γεώργιος

• Αμαργιαννιτάκης Ιωάννης

• Λυμπεράτος Αριστείδης

• Σπανούδης Κωνσταντίνος

• Σωτηρόπουλος Γεώργιος

• Παναγοπούλου Ιωάννα

• Τριαντάφυλλος Ιωάννης

• Παπακώστας Βασίλειος

• Γιαννόπουλος Νικόλαος

• Μαυρομάτης Βασίλειος

• Πελεκάνος Κωνσταντίνος

• Μπακούμης Ηλίας

• Χαρδαλιάς Ελευθέριος

• Μπάρλας Κωνσταντίνος

• Περδικάτσης Πέτρος

• Σταματίου Αλέξανδρος

• Μπούμης Ιωάννης

• Μαστραντωνάκης Γεώργιος

• Γόνης Βασίλειος

• Γαλαζούλας Δημήτριος

• Σουλιώτης Κωνσταντίνος

• Δημητρακόπουλος Ιωάννης

• Μουρτζίνος Ευάγγελος

• Φάλκου Πηνελόπη

• Σκολαρίκης Σπυρίδων

• Χαλυβόπουλος Γεώργιος

• Σγούρδος Αντώνιος

• Παναγιώτου Εμμανουήλ

• Τσιγαρίδης Βασίλειος

• Ζάχαρης Γεώργιος

• Τσιάρας Λάμπρος

• Σταυρόπουλος Δημήτριος

• Ελευθεριάδης Χαράλαμπος

• Καλταμπάνης Σωτήριος

• Πολύζος Δημήτριος

• Λουκόπουλος Δημήτριος

• Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος

• Λαγός Βασίλειος

• Αγιασοφίτης Κωνσταντίνος

• Χηνόπουλος Παρασκευάς

• Αθανασάκος Κωνσταντίνος

• Ασβεστάς Αθανάσιος

• Βλάχος Κωνσταντίνος

• Τσουλιάγκα Σοφία (Υγειονομικός-Ιατρός)

Προάγονται στο βαθμό του ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων οι παρακάτω 40 αστυνομικοί διευθυντές γενικών καθηκόντων, οι οποίοι και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα ημέρες:

• Μαρρές Λουκάς

• Φούρλας Δημήτριος

• Λαμπρόπουλος Αθανάσιος

• Ράικος Αθανάσιος

• Λουκόπουλος Γεώργιος

• Σχισμένος Κωνσταντίνος

• Μικρός Δημήτριος

• Γιαννούλης Ματθαίος

• Καρκάντζος Δημήτριος

• Χρυσάκης Νικόλαος

• Τζιράρκα Μαρία

• Παλιογιώργος Ηλίας

• Φυλακτάκης Αθανάσιος

• Κουκουλιάτας Βασίλειος

• Ρούμκος Θεόδωρος

• Γιώρης Πασχάλης

• Ντίνης Φώτιος

• Χαλβατζή Γιαννούλα

• Τασιόπουλος Γεώργιος

• Ριζάκος Βασίλειος (Υπ. Γραφείου)

• Χατζησταμάτης Κωνσταντίνος

• Ζερβακάκος Νικόλαος

• Τσιαπόκης Σεραφείμ

• Σπυριδάκης Γεώργιος

• Δεληγιάννης Δημήτριος

• Καμούτσας Γρηγόριος

• Γαραντωνάκης Τίτος

• Κιτσόπουλος Ιωάννης

• Νικοπολίδης Ιωάννης

• Σαλούκας Βασίλειος

• Παππάς Κωνσταντίνος

• Κοτσιφάκης Γεώργιος

• Δασκαλόπουλος Βασίλειος

• Μπράβος Γεώργιος

• Παυλακίδης Νικόλαος

• Τσακιράκης Ιωάννης

• Χαλκιάς Αθανάσιος

• Γκρίτζαλης Αριστείδης

• Γκρίζης Γεώργιος

• Ξενικάκης Εμμανουήλ (Υπ. Γραφείου)

