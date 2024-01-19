Λογαριασμός
Κρήτη: Βράχοι έπεσαν πάνω σε ΙΧ - Άγιο είχαν οι επιβαίνοντες - Δείτε φωτογραφίες

Οι βράχοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, το οποίο κυριολεκτικά διαλύθηκε

Άγιο είχαν οι δύο επιβαίνοντες ΙΧ αυτοκινήτου, το οποίο ενώ διέσχιζε το Κουρταλιώτικο Φαράγγι στο Ρέθυμνο, σήμερα (19/1) το πρωί, βράχοι έπεσαν πάνω στο όχημα τους.

Οι βράχοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, το οποίο κυριολεκτικά διαλύθηκε.

Το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς Πλακιά, ενώ η αποκόλληση του βράχου έγινε στο ύψος της εκκλησίας της Αγίας Κυριακής.

Όπως δήλωσε στο ekriti η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, στελέχη της Δ/ντής Τεχνικών Έργων μετέβησαν άμεσα στο σημείο για αυτοψία και ο δρόμος αφού καθαρίστηκε από τον βράχο, τις πέτρες και τα χώματα, παραδόθηκε άμεσα στην κυκλοφορία.

Η κα Λιονή τόνισε ότι στο σημείο που έγινε η αποκόλληση, υπάρχει προστατευτικό τοιχίο, ωστόσο ο βράχος που έπεσε βρισκόταν σε πιο ψηλό σημείο, υπερπήδησε το τοιχίο και κατέληξε πάνω στο αυτοκίνητο.

