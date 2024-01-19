Άγιο είχαν οι δύο επιβαίνοντες ΙΧ αυτοκινήτου, το οποίο ενώ διέσχιζε το Κουρταλιώτικο Φαράγγι στο Ρέθυμνο, σήμερα (19/1) το πρωί, βράχοι έπεσαν πάνω στο όχημα τους.

Οι βράχοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, το οποίο κυριολεκτικά διαλύθηκε.

Το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς Πλακιά, ενώ η αποκόλληση του βράχου έγινε στο ύψος της εκκλησίας της Αγίας Κυριακής.

Όπως δήλωσε στο ekriti η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, στελέχη της Δ/ντής Τεχνικών Έργων μετέβησαν άμεσα στο σημείο για αυτοψία και ο δρόμος αφού καθαρίστηκε από τον βράχο, τις πέτρες και τα χώματα, παραδόθηκε άμεσα στην κυκλοφορία.

Η κα Λιονή τόνισε ότι στο σημείο που έγινε η αποκόλληση, υπάρχει προστατευτικό τοιχίο, ωστόσο ο βράχος που έπεσε βρισκόταν σε πιο ψηλό σημείο, υπερπήδησε το τοιχίο και κατέληξε πάνω στο αυτοκίνητο.

Πηγή: skai.gr

