Επεισόδια, και μάλιστα αρκετά μεγάλης έντασης, επισκίασαν το βράδυ της Τέταρτης τη συναυλία της στρατιωτικής ακαδημίας των ΗΠΑ που φιλοξενείται στην αίθουσα του ΔΩΛ.



Έξω από το κτίριο συγκεντρώθηκε ομάδα διαμαρτυρόμενων Λαρισαίων, μεταξύ αυτών και στελέχη του ΚΚΕ, οι οποίοι αντιτίθενται στην παρουσία των Αμερικάνων και συγκεκριμένα στην διεξαγωγή της εν λόγω συναυλίας.



Μάλιστα, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συναυλία και ενώ στην αρχή η διαμαρτυρία ήταν ειρηνική ξαφνικά κάποια άτομα επιχείρησαν να εισέλθουν στο ΔΩΛ, όπως και έγινε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί επεισόδιο, καθώς οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους κρατήσουν εκτός του κτιρίου. Μάλιστα έγινε και ρίψη καπνογόνων.



Από πλευράς των διαμαρτυρόμενων ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Λάρισας κ. Πέτρος Κρίκης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας κ. Γιάννης Σκόκας και ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Θεσσαλίας κ. Τάσος Τσιαπλές ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις με τους αστυνομικούς αιτούμενοι να εισέλθει μια επιτροπή των διαμαρτυρόμενων ατόμων εντός της αίθουσας.



Ύστερα από αρκετή ώρα και αφού οι διαμαρτυρόμενοι απομακρύνθηκαν από το εσωτερικό του ΔΩΛ, τα πνεύματα καταλάγιασαν αρκετά.

